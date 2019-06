Pirna

Schwerer Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Bundesstraße 172 in Pirna. Ein 15-Jähriger überquerte die vierspurige Fahrbahn mit seinem Fahrrad. Offenbar wollte er über einen Fußgänger-Übergang ohne Zebrastreifen die andere Straßenseite erreichen. Dabei übersah der Jugendliche einen Motorradfahrer, der in Richtung Dresden fuhr. Beide stießen auf der linken Spur zusammen und kamen zu Fall. Dabei verletzten sich beide und mussten von Rettungsdienstmitarbeitern behandelt werden. Sie kamen in ein Krankenhaus. Polizeibeamte stellten bei dem 15-jährigen Radfahrer einen Alkoholwert von 0,66 Promille fest. Der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro. Die Königsteiner Straße in Richtung Dresden war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Von Marko Förster