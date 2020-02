Ottendorf-Okrilla

Am Montag sind zwei Radfahrer (78, 76) in Ottendorf-Okrilla zusammengestoßen. Die 76-Jährige fiel infolge vom Rad und verletzte sich bei dem Sturz. Beide Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall kam es an der Einmündung Geldroper Straße und Grünberger Straße.

Von DNN