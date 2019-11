Heidenau

Auf der Ernst-Thälmann-Straße in Heidenau ist in der Nacht zum Mittwoch ein betrunkener Radfahrer gestellt worden. Der Mann war gegen 22.45 Uhr kontrolliert worden. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-Jährigen zeigte 2,2 Promille an.

Er musste sein Rad stehen lassen und die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Von fkä