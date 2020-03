Meißen

Ein 21-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Meißen am Dienstag leicht verletzt worden. Auf der Zscheilaer Straße in Höhe der Goethe-Straße war der Radfahrer mit einem Toyota Auris zusammengestoßen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von DNN