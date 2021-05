Riesa

Am Mittwochmorgen ist ein Radfahrer (40) bei einem Verkehrsunfall auf der Oschatzer Straße leicht verletzt worden.

Die Fahrerin (57) eines Opel Corsa bog von der Zaußwitzer Straße nach links in die Oschatzer Straße ein. Dabei stieß sie mit dem Fahrrad des 40-Jährigen zusammen, der in Richtung Oschatz unterwegs war, heißt es in der Polizeimeldung.

Dabei verletzte sich der 40-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2 000 Euro.

Von tik