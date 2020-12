Dohna

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Dohna schwer verletzt worden. Ein 24-Jähriger war mit seinem Wagen von der Schillerstraße nach links auf die Müglitztalstraße abgebogen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem von links kommenden Radfahrer. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von SL