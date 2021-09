Radebeul

Bei einem Unfall an der Niederwarthaer Brücke haben eine Frau und ein Mann am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Ein 37-Jähriger war auf der S84 in Richtung Dresden unterwegs und überholte kurz vor der Niederwarthaer Brücke einen Sattelschlepper. Im Gegenverkehr musste eine 39-jährige Autofahrerin bis zum Stillstand bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Ein 20-Jähriger fuhr von hinten auf den Wagen der Frau auf. Dabei wurden beide schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Von EE