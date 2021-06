Radebeul

In Nacht zu Mittwoch wurden die Anwohner von der Altnaundorfer Straße in Radebeul durch einen lauten Knall geweckt. Unbekannten hatten gegen 2.20 Uhr einen Zigarettenautomaten gesprengt. Dabei wurde das Gerät zerstört. Laut Aussagen der Polizei wurde die Geldkassette beschädigt, der Inhalt fehlt. Die Kriminalpolizei hat in der Nacht Spuren gesichert.

Von tp