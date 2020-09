Radebeul

Am Mittwochabend sind bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Zinzendorfstraße der Bewohner der Wohnung leicht verletzt worden. Er wurde mit leichten Brandverletzungen und einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die übrigen Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Anzeige

Etwa 100 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer, das sich bis auf den Dachstuhl ausweitete. Die Feuerwehr musste das Dach von außen öffnen, um den Brand vollständig zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Weitere DNN+ Artikel

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von kcu