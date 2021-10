Radebeul

Ein 81-Jähriger aus Radebeul ist von einem Betrüger um eine hohe Summe an Bargeld gebracht worden. Der Senior sei von einem vermeintlichen Polizisten angerufen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Unbekannte gab vor, dass der Sohn des 81-Jähriges einen Verkehrsunfall verursacht habe und nur mit der Zahlung von 15 000 Euro vor einer Haft bewahrt werden könnte. Daraufhin hob der 81-Jährige das Geld ab und übergab es nach Anweisungen des Anrufers an einen Unbekannten auf der Straße.

Mit der gleichen Masche versuchten es die Unbekannten nach Angaben der Polizei bei vier weiteren Seniorinnen aus Dresden und Umgebung. In drei Fällen legten die Angerufenen auf, im Fall einer 84-Jährigen wurde ein Bankmitarbeiter misstrauisch, als die Frau 4500 Euro abheben wollte. Es entstand kein Schaden.

Von dpa