Am Donnerstagabend sprach ein Unbekannter ein Mädchen in Radebeul an. Der Mann fragte die 13-Jährige, ob er Fotos von ihr machen dürfte und bot ihr im Gegenzug Geld an.

Als sich das Mädchen darauf einließ, gab er ihr Stiefel, die sie anziehen sollte und lichtete sie auf einem Grundstück an der Fabrikstraße ab. Die Polizei geht wegen des Ablaufs und den fotografierten Posen von einer sexuellen Motivation des Täters aus und ermittelt wegen sexuellen Übergriffs auf Minderjährige.

Der Mann war etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte kurzgeschorene Haare. Er war an die 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug ein schwarzes „ Die Toten Hosen“-Shirt, eine halblange schwarze Hose und dunkle Schuhe. Er war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und hatte einen Rucksack bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des unbekannten Mannes machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 sowie das Polizeirevier Meißen entgegen.

