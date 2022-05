Radebeul

Am Montagnachmittag, 9. Mai, wurden Rettungskräfte zu einem Einsatz auf der Spitzhaustreppe in Radebeul gerufen. Wie die Polizei Dresden auf Anfrage mitteilte, sei ein zwölf Jahre alter Junge gegen 14.30 Uhr mit einem Fahrrad die Spitzhaustreppen heruntergefahren und gestürzt. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Dresden gebracht werden.

