Radebeul

Am Freitagnachmittag kam es auf der Meißner Straße in Radebeul zu einem Verkehrsunfall. An der Stadtgrenze zu Dresden wollte die Fahrerin eines VW Golf nach rechts zu einer Tankstelle abbiegen und übersah dabei offenbar ein hinter ihr fahrendes Motorrad.

Das Motorrad prallte in die rechte Seite des Golf und schleuderte auf das Gelände eines benachbarten Autohauses. Der Biker und seine Mitfahrerin stürzten und blieben verletzt auf dem Fußweg liegen. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Golffahrerin blieb unverletzt. Der Verkehr in Richtung Radebeul wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg