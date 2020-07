Radebeul

Bereits am 5. Juli hat ein Unbekannter an der Meißner Straße eine junge Frau attackiert. An der Haltestelle „ Landesbühnen“ beschimpfte er die 21-Jährige zunächst und hetzte schließlich noch seinen Hund auf sie- Die Frau konnte unverletzt flüchten.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Morgen gegen 2.10 Uhr. Der Täter wurde als etwa 175 cm groß und kräftig beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt mit rotem Aufdruck und führte einen braunen Hund an einer roten Leine.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität des Täters machen können. Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 entgegen.

