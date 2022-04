Radebeul

Am Dienstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall auf der Waldstraße eine Frau leicht verletzt worden. Die 56-Jährige war mit ihrem Peugeot 207 auf der August-Bebel-Straße unterwegs. Als sie nach rechts in die Waldstraße einbog, geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit einem Citreon Berlingo zusammen, der aus Richtung der Moritzburger Landstraße kam.

Die Fahrerin des Peugeots wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Von cs