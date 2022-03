Radebeul

Bereits Mitte März hat ein unbekanntes Duo einen Mann am Haltepunkt Radebeul-Ost geschlagen und dabei leicht verletzt.

Der 50-Jährige befand sich in einer S-Bahn, die von Dresden in Richtung Meißen fuhr. Darin bedrängten zwei junge Männer einen anderen Fahrgast. Der 50-Jährige sowie weitere Zeugen gingen dazwischen und drängten die Täter an der Haltestelle Radebeul-Ost aus der S-Bahn, wo auch der 50-Jährige ausstieg. Auf dem Weg vom Bahnhofsvorplatz über die Sidonienstraße in Richtung Hauptstraße bedrohten und schubsten sie den Mann. Als das Duo anfing, ihn zu schlagen, machten Zeugen auf sich aufmerksam und die Täter flohen.

Beide Unbekannte waren etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und sprachen Deutsch. Einer trug eine Brille, ein schwarzes Kapuzenshirt und dunkle Jeans. Der andere trug helle Hosen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Geschehen, insbesondere zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 entgegen.

Von ls