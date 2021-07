Radebeul

Dresdner Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag in Radebeul einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 40-Jährige war im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizeidirektion Dresden Anfang des Jahres in das Visier der Ermittler geraten. Am Donnerstag durchsuchten Einsatzkräfte ein Grundstück an der Elbbrücke Niederwartha.

Dabei fanden sie neben verschiedenen Utensilien zur Betäubungsmittelherstellung, mehreren Behältnissen mit Marihuana, kleineren Mengen Crystal, einer Luftdruckwaffe und einer Schreckschusspistole auch mehr als 200 Cannabispflanzen auf einem Dachboden, in einem Schuppen und kleineren Aufzuchtzelten.

Der Deutsche wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte einen Haftbefehl in Vollzug. Die Ermittlungen werden fortgeführt.

Von DNN