Radebeul

Am vergangenen Donnerstagmorgen, zwischen 8.30 und 9.45 Uhr, hat ein Unbekannter einen Hyundai i30 auf der Dr.-Schmincke-Allee beschädigt. Offenbar war ein Auto gegen den Wagen gefahren und hat sich in der Folge unerlaubt vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, entstand an dem Hyundai ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizeidirektion Dresden sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und insbesondere zum Verursacher machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von cs