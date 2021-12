Radeberg

In der Toilette einer Schule an der Pestalozzistraße in Radeberg ist am Mittwochmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei meldet, war ein Papierhandtuchspender angezündet worden.

Ein Verdächtiger fand sich am Nachmittag. Ein 15-Jähriger erschien gemeinsam mit einem Angehörigen bei der Polizei in Radeberg und gestand, der Brandstifter zu sein.

Bei dem Feuer wurde der Handtuchspender komplett zerstört. Die Feuerwehr musste außerdem das gesamte Gebäude evakuieren.

Von fkä