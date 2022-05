Radeberg

Die Flammen schlugen aus einem Fenster in der obersten Etage: Am Sonnabend ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf ausgebrochen. Gegen 10 Uhr war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im 2. Obergeschoss des Gebäudes am Ring entstanden. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Hausbewohner hatten sich rechtzeitig ins Freie gerettet.

Von ttr