Radeberg

Die Polizei sucht in Radeberg nach einem unbekannten Tatverdächtigen, welcher am Montagvormittag in einem Geldinstitut an der Pulsnitzer Straße, unberechtigt Geld abgehoben hat.

Eine 92-Jährige befand sich zuvor beim Einkaufen in einem Markt an der Oberstraße und bemerkte anschließend den Verlust ihrer Geldbörse. Obwohl sie umgehend die Sperrung der Karte veranlasste, gelang es einem Unbekannten kurz vor 10 Uhr zwei mal 500 Euro mit der EC-Karte der Seniorin Geld abzuheben.

Eine Kamera filmte den Unbekannten bei der Tatausführung. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

Ein verdächtiger Mann hebt unrechtmäßig Geld ab. Quelle: Polizei Kamenz

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß und besitzt ein schlankes, sportliches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug er ein weißes Nike-Basecap, eine weiße FFP-2-Maske und ein weißes Kurzarm-T-Shirt mit der Aufschrift Mustang. Dazu war er mit einer schwarzen Puma-Jogginghose und weißen Nike-Turnschuhen bekleidet.

Die Polizei bittet um Informationen zu dem Gesuchten oder sachdienlichen Hinweisen.

Hinweise:035783520

Von SP