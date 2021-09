Radeberg

Eine 84-Jährige ist am Freitag in Radeberg von einem Lkw angefahren worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin gegen 12.45 Uhr mit ihrem Rollator auf der Juri-Gagarin-Straße unterwegs. Eine 58-Jährige, die mit einem Mercedes-Lastwagen aus der Gegenrichtung kam und in Richtung Sportplatz abbiegen wollte, stieß mit der Gehhilfe der alten Dame zusammen. Die Seniorin stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus.

Von ttr