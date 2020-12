Radeberg: Laster reißt parkenden Opel mit

Radeberg

Ein Lasterfahrer hat mit seinem Gespann am Mittwoch in Radeberg einen auf der Schönfelder Straße parkenden Opel Corsa gestreift und ein paar Meter mitgerissen. Anschließend fuhr der Trucker ohne zu stoppen in Richtung Heidestraße weiter.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete. Bisher sei bekannt, dass der Lkw blau lackiert war und einen ebenfalls blauen Anhänger mit der Aufschrift „Frese“ zog. Weitere Hinweise nehmen die Beamten unter (03578) 352 0 entgegen.

Von fkä