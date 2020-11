Radeberg

Scherz in der Faschingszeit oder übler Streich? Ein 25-Jähriger hat am Sonnabend in Radeberg eine faustdicke Überraschung erlebt, als er spätabends zu seinem parkenden Auto kam: Spaßvögel oder Vandalen hatten den BMW mit etwa 30 Eiern beworfen und Konfetti darauf gestreut. Ein Schaden am Fahrzeug sei nicht zu erkennen gewesen, teilte die Polizei mit. Dennoch ermitteln die Beamten nun.

Von ttr