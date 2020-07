Rabenau

Am Mittwochvormittag sind auf der B 170 am Abzweig nach Hermsdorf nähe Rabenau ein Pkw und ein Motorrad zusammen gestoßen. Der Fahrer des Motorrads erlag noch an Ort und Stelle seinen Verletzungen.

Reanimationsversuche scheiterten

Augenzeugen berichteten, dass der Biker zuvor mehrere Fahrzeuge mit sehr hoher Geschwindigkeit überholt hätte. Gegen den abbiegenden Pkw knallte der Motorradfahrer wahrscheinlich fast ungebremst. Nach dem Zusammenstoß wurde er noch mehrere Meter weiter in ein Feld geschleudert. Trotz Reanimationsversuchen der Ersthelfer und des Rettungsdienstes verstarb der 67-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos erlitt einen Schock und musste durch das Kriseninterventionsteam betreut werden.

Anzeige

Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß in mehrere Stücke gerissen. Auch an dem Auto entstand ein Totalschaden. Derzeit ist die Bundesstraße wegen des Unfalls gesperrt. Die Polizei und Sachverständige ermitteln zur Unfallursache.

Von mb