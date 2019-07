Freital

Vergangenen Freitagabend haben Unbekannte eine Wiese an der Coschützer Straße in Freital in Brand gesetzt. Offenbar war das Feuer eine Folge unprofessionellen Umgangs mit Pyrotechnik.

Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Von Jennifer Georgi