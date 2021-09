Pulsnitz: Softeis-Wurf mündet in Prügelei

Pulsnitz

Auf der Wittgensteiner Straße in Pulsnitz ist am Mittwochnachmittag ein Eiswurf in eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ausgeartet. Einer der Beteiligten hatte das Softeis gegen 16 Uhr auf die Autoscheibe eines Zweiten geworfen. Der stieg aus und wurde von dem Werfer gewürgt und bedrängt.

Der erst mit dem Eis und dann tätlich Angegriffene wehrte sich und brachte den Angreifer zu Boden. Später entfernte sich der Eiswerfer dann – jetzt wird nach ihm gesucht. Laut Polizei ist der Mann rund 1,80 Meter groß und 40 bis 50 Jahre alt. Er hat kurze, schwarze Haare, einen Dreitagebart und einen Bierbauch. Hinweise zu ihm nimmt das Polizeirevier Bischofswerda unter (03594) 757 7 entgegen.

Von fkä