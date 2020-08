Pulsnitz

Ein 27-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht zu Freitag in Pulsnitz aus einem VW-Bus heraus drei Fußgänger mit einer Waffe bedroht zu haben. Er lud den Angaben zufolge durch und zielte durch das Fahrzeugfenster auf die wenige Meter entfernt stehenden zwei 17-Jährigen und einen 16-Jährigen. Einen der Jugendlichen beleidigte der Tatverdächtige dabei.

Das Ganze spielte sich an einer Ampel an der Dresdner Straße ab, an welcher der VW-Bus wartend stand. Die Polizei fahndete im Anschluss nach dem Fahrer und stellte ihn in Bernsdorf. Der Deutsche trug eine Schreckschusspistole bei sich. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen, sein Auto durchsucht, die Waffe eingezogen. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.

Von fkä