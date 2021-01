Pulsnitz

Nachdem am Vormittag ein Lkw seinen Anhänger auf der A4 bei Hermsdorf verloren hatte, kam es zu einem langen Stau in Richtung Dresden. In Höhe Pulsnitz kam es in der Folge zu einem weiteren Unfall. Ein Betonmischer krachte in einen Lkw am Stauende.

Der Fahrer des Betonmischers wurde dabei leicht verletzt. Es kam zu einem erneuten Stau auf der A4 in Richtung Dresden von etwa 20 Kilometern.

Von kcu