Priestewitz

Bei einem Unfall an der Baßlitzer Straße im Priestewitzer Ortsteil Gävernitz ist ein 48 Jahre alter Motorradfahrer am Sonnabend schwer verletzt worden. Der Mann hatte nach Polizeiangaben beim Durchfahren einer Doppelkurve aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Suzuki verloren und war ins Schleudern geraten. Es kam zum Sturz, bei dem sich der 48-Jährige schwere Verletzungen zuzog. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Von DNN