Potschappel

Am späten Samstagabend haben Polizisten nach einem Hinweis einen verletzten Mann an der Dresdner Straße in Höhe des Rathauses aufgefunden.

Zwei Unbekannte hatten den 38-Jährigen zuvor unvermittelt mit Fäusten traktiert und waren dann geflohen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 oder das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde entgegen.

Von kcu