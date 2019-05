Kamenz

Die Polizei hat am Mittwochabend in Kamenz einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der sich nach dem Konsum von Drogen noch hinters Steuer eines Autos gesetzt hatte. Beamte hatten bei der Kontrolle eines Daimler-Benz auf der Neschwitzer Straße die Papiere des 23-Jährigen gecheckt – und einen so genannten Drogenvortest durchgeführt. Der Teststreifen zeigte an, dass der russische Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt.

Von DNN