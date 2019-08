Heidenau

Zwei Beamte weckten am Donnerstagabend einen 30-Jährigen auf, der sich in einem Gebüsch an der Bahnhofstraße in Heidenau zur Ruhe gebettet hatte. Die Beamten wollten das Befinden des Mannes ergründen.

Der war nicht erfreut, sondern schlug nach den Polizisten. Die Beamten überwältigen den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab rund 2,7 Promille. Wieso er sich zum schlafen ins Gebüsch zurückzog, teilte die Polizei nicht mit.

Von fkä