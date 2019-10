Erfurt

Zwei Thüringer Polizisten stehen in Verdacht, im Dienst eine Frau vergewaltigt zu haben. Deswegen hat das Amtsgericht Erfurt gegen die Beamten Haftbefehl erlassen. Den Polizisten wird sexueller Missbrauch sowie Vergewaltigung in besonders schwerem Fall vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mitteilte. Sie hätten sich beim Haftrichter nicht zu den Vorwürfen geäußert, hieß es.

Der Übergriff soll sich nach dpa-Informationen im Kreis Gotha bei einer Durchsuchung der Wohnung der Frau ereignet haben. Anlass für die Durchsuchung soll unter anderem gewesen sein, dass die Frau mit mehreren Identitäten aufgefallen war.

Es drohen Haftstrafen bis zu 15 Jahren

Laut Staatsanwaltschaft soll es zu dem Übergriff gekommen sein, als die Beamten ihren Dienst ausübten. Den Ermittlern zufolge befand sich die Frau als "behördlich Verwahrte" zum Zeitpunkt der Tat am vergangenen Samstag rechtlich in Polizeigewahrsam. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben und verwies auf die laufenden Ermittlungen sowie den Schutz der Beteiligten.

Im Fall einer Verurteilung drohen den Männern den Angaben zufolge Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren.

