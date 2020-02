Freital

Polizeibeamte haben am Sonnabendnachmittag zwei 37 Jahre alte Langfinger nach einem Einbruch in eine Gaststätte auf der Dresdner Straße in Freital-Deuben festgenommen. Zeugen hatten die Polizisten alarmiert. Die Täter waren in die Gaststätte eingedrungen und hatten Schränke durchsucht sowie aus zwei Spielautomaten die Geldeinheiten ausgebaut. Außerdem waren sie auch noch ein ein Denatllabor in der dritten Etage des Hauses eingebrochen. Angaben zur Schadenshöhe lagen der Polizei am Sonntag noch nicht vor. Einer der beiden deutschen Staatsbürger wurde auf Anweisung der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt. gegen den anderen beantragte die Anklagebehörde einen Haftbefehl.

Von tbh