Polizisten retten verletzten Bussard

Königstein

Am Sonntagnachmittag haben Polizisten aus Pirna einen verletzten Bussard gerettet.

Ein 16-jähriger Mopedfahrer war mit einer Simson auf der Elbstraße unterwegs, als der Greifvogel über die Straße flog und mit dem Moped kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt und am Moped entstanden keine Schäden, aber der Bussard blieb verletzt liegen. Die daraufhin alarmierten Beamten wickelten ihn in eine Decke und brachten ihn zu einem Fachmann in Pirna, der sich um verletzte Vögel kümmert. Einer ersten Einschätzung nach wird sich der Bussard bald erholt haben.

Von DNN