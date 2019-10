Heidenau

Ein Renault Megane ist am Dienstagvormittag auf der S172 in Heidenau ausgebrannt. Kurz nach Fahrtbeginn bemerkte der 61-jährige Fahrer des Pkw den qualmenden Motorraum. Zwei Polizeischüler in der näheren Umgebung bemerkten den Brand und eilten zu Hilfe. Sie holten den Fahrer aus dem zu brennen beginnenden Pkw.

Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr aus Heidenau und Dohna löschten den Brand schließlich. Im Anschluss wurde das Auto abgeschleppt. Für den Löscheinsatz wurde die Staatsstraße komplett gesperrt, nach rund einer Stunde rollte der Verkehr wieder. Die Fahrbahn muss an der Stelle des Brandes erneuert werden.

Von Marko Förster