Freital

Ein 36-jähriger Autofahrer ohne Führerschein ist am Mittwoch in eine Polizeikontrolle in Freital geraten. Ein Drogentest schlug außerdem auf Amphetamine an. Der Mann musste den Kleintransporter stehen lassen und die Beamten zur Blutabnahme begleiten. Die Polizei stellt eine Anzeige gegen den 36-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss.

Von DNN