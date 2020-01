Radebeul

Ein größeres Aufgebot an schwer bewaffneten Polizeikräften ist am Samstag ausgerückt, um einen 47-Jährigen in Radebeul festzunehmen. Seine ehemalige Lebensgefährtin hatte die Polizei informiert, weil sie sich von dem Serben bedroht fühlte. Sie teilte auch mit, dass der Mann bewaffnet sei.

Daher rückten zahlreiche Beamte an, die den 47-Jährigen in einem Auto beim Verlassen eines Grundstücks am Augustusweg stellten. Der Mann wurde festgenommen und soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Im Wagen fanden sich eine scharfe Handfeuerwaffe vom Kaliber 9 Millimeter sowie diverse Betäubungsmittel. Auch das Grundstück und das Gebäude wurden durchsucht. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden hinein.

Von fkä