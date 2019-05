Bischofswerda

Am Mittwoch haben Beamte der Polizei in einer Wohnung an der Karl-Liebknecht-Straße durch Zufall etwa 30 Cannabis-Pflanzen entdeckt. Die Bewohner des Hauses hatten im Treppenhaus mehrere Blutspritzer gesichtet und daraufhin die Polizei informiert. Um das Wohl des Anwohners zu überprüfen, wurden der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda für eine Not-Türöffnung angefordert.

Der Bewohner öffnete den Beamten schließlich selbst die Tür und gab damit den Blick auf eine Cannabis-Plantage in der Wohnung frei. Die Beamten stellten etwa 30 Pflanzen sowie die entsprechenden Utensilien sicher. Gegen den 30-jährigen Bewohner wird ermittelt.

Von DNN