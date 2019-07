Hoyerswerda

Durch Präsenz und Kontrollen hat die Polizei in der Nacht zum Samstag ein rechtes Konzert in Hoyerswerda ( Landkreis Bautzen) verhindert. Es bestand der Verdacht, dass es sich bei dem Völkerballturnier einer Fußball-Fangruppe mit anschließender Musik auf dem Gelände eines Sportvereins um eine „illegale, dem rechten Spektrum zuzuordnende“ Veranstaltung handelt, wie die Görlitzer Polizei am Sonntag mitteilte. Die Anhänger des regionalen Klubs seien der rechten Szene zuzuordnen. Für einen der etwa 50 Teilnehmer hat der Abend ein strafrechtliches Nachspiel, weil der 24-Jährige den Beamten den Hitlergruß zeigte.

Auch in Markneukirchen in Vogtlandkreis hatte die Polizei am Freitagabend eine illegale rechtsextremistische Musikveranstaltung aufgelöst. Es gab zwei Strafanzeigen gegen einen Mann, der mehrfach Beamte beleidigte und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf der Kleidung trug.