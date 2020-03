Dresden

Am Wochenende haben Pirnaer Polizisten drei Männer gestellt, die ihre Autos unter Alkoholeinwirkung gefahren hatten.

In der Nacht zum Samstag war ein 20-Jähriger mit einem VW Golf auf der Dresdner Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von ca. 0,7 Promille. In derselben Nacht stoppten Beamte einen 59-jährigen Audifahrer auf der Breite Straße. Er fuhr den Audi Q 5 unter der Einwirkung von rund einem Promille Alkohol. Am Sonntagabend kontrollierten die Polizisten einen Citroen Berlingo in Obervogelgesang. Der 63-jährige Fahrer wies bei einem Test einen Alkoholwert von rund 0,8 Promille auf.

Alle Männer mussten ihre Autos stehen lassen und sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung verantworten.

Von DNN