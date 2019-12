Eine 72-Jährige hat am Freitagabend in Meißen eine Unfallserie verursacht. Sie stieß gegen mehrere Mauern, zwei Pkw und eine Absperrschranke. Der Bluttest der Polizei ergab einen Alkoholwert von 1,34 Promille. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11 500 Euro.