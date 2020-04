Coswig

Die Polizei sucht nach der vermissten Ute J. aus Coswig. Die 76-Jährige wurde zuletzt am Dienstagmorgen vor einer Arztpraxis an der Coswiger Hauptstraße gesehen. Seitdem ist sie verschwunden, teilte die Polizei mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Situation befindet.

Polizisten haben das Umfeld und alle bekannten Aufenthaltsmöglichkeiten von Ute J. überprüft – ohne Erfolg. Auch ein Suchhund kam zum Einsatz.

Anzeige

Ute J. wird seit Dienstag vermisst. Quelle: Polizeidirektion Dresden

Weitere DNN+ Artikel

Ute J. ist 1,64 Meter groß und hat eine kräftige Gestalt. Sie trägt weiße mittellange Haare und eine Brille. Bekleidet war sie zuletzt mit einer beigefarbenen Stoffhose und einem rotem Pullover. Als sie zuletzt gesehen wurde, hatte sie einen bunten Beutel dabei.

Wer Ute J. gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von ttr