Dresden

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht in eine Kindertagesstätte an der Glashütter Straße einzubrechen. Die Täter machten sich an einem Fenster zu schaffen, konnten dieses aber nicht öffnen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Straftat gemacht? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Freital-Dippoldiswalde entgegen.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN