Coswig

Am Dienstag der vergangenen Woche hat ein Falschfahrer eine Kollision auf der Hauptstraße provoziert. Er war in den Gegenverkehr geraten, woraufhin die 32-jährige Fahrerin eines Pkws dem Unbekannten ausweichen musste. Dabei streifte ihr Wagen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Im Zuge der Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Geisterfahrer und seinem Auto machen können. Hinweise werden bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 sowie vom Polizeirevier Meißen entgegen genommen.

Von mb