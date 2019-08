Weil aus dem Kesselwagen eines Güterzugs eine giftige Substanz entweichen sollte, rückte ein Großaufgebot der Feuerwehr am Donnerstagabend zum Bahnhof Ost in Krippen aus. Die Umgebung wurde in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Der Einsatz nahm ein gutes Ende.