Seit vergangenem Mittwoch, dem 21. August, wird die 15-jährige Lara Janetz vermisst. Das Mädchen kehrte am Abend nicht in das Elternhaus in Hoyerswerda zurück, nachdem sie zuletzt keine Stunde zuvor am Bahnhof gesehen worden war.

Nach Informationen der Polizei könnte Lara sich momentan in einer emotionalen Ausnahmesituation befinden. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass eine Gefahr für ihr gesundheitliches Wohl besteht.

Die Suche nach der Vermissten, die ihren Weg auch in Richtung entfernt gelegener Städte oder Regionen eingeschlagen haben könnte, blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht daher nach Zeugen.

Lara ist zwischen 1,57 und 1,60 Meter groß und von schmächtiger Statur. Sie hat langes, glattes, blondes Haar, einen blassen Teint und bläulich-grüne Augen. Die 15-Jährige trug zuletzt eine weißgepunktete graue Jacke, einen grauen, mit Daumenlöchern und Knöpfen versehenen Pullover des Herstellers KangaRoos, eine schmale schwarze Jeans, schwarze Nike-Turnschuh sowie einen roten Puma-Turnbeutel.

Die vermisste Lara Janetz aus Hoyerswerda trägt eine graue Jacke mit weißen Punkten. Quelle: Marko, Philipp - Polizei, PD-GrMarko

Wer Lara gesehen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 03571 465 - 0 an das Polizeirevier Hoyerswerda oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von lp