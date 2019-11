Ottendorf-Okrilla

Beamte des Polizeireviers Kamenz haben am Dienstagmorgen die Alkoholfahrt eines 36-Jährigen gestoppt: Dieser fuhr mit seinem Passat auf der Straße „Am Hügel“ in Ottendorf-Okrilla, als die Beamten ihn kontrollierten. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von umgerechnet 2,34 Promille.

Doch nicht nur das: Auch eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen. Die Polizisten erstatteten daraufhin Anzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein sowie Trunkenheit im Verkehr.

Von FFO