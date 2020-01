Pirna

Polizisten haben in Pirna am Mittwoch drei mutmaßliche Fahrraddiebe im Alter von 17 und 25 Jahren festgenommen. Zuvor hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die sich an mehreren Fahrräder auf dem Bahnhofsvorplatz zu schaffen machten. Alarmierte Polizeibeamte stellten drei Männer in der Nähe des Tatorts fest. Auf zwei passte die Personenbeschreibung des Zeugen. Auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe fanden die Beamten das Auto des Trios. Darin befanden sich mehrere Fahrradteile. Auf der Wiese neben der Parklücke lag ein weiteres zerlegtes Fahrrad. Alle drei Diebe wurden festgenommen. Die Polizei ermittelt nun gegen sie wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Von DNN